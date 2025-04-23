Українці розлюбили Америку через Трампа. Соціолог пояснив, у чому небезпека емоцій

Соціолог розповів, що в грудні 2024 року більшість українців (54%) вважали, що це добре для України, що Трамп став президентом США, і тільки 21% вважали, що це погано. Очікування українців були одними з найбільших у Європі.

А в березні 2025 року ситуація діаметрально змінилася: лише 19% продовжують сподіватися, що це добре, а от 73% вважають, що це погано.

"І якщо нова американська адміністрація послідовно демонструватиме відсторонення від підтримки України, це може конвертуватися в антиамериканські настрої", - сказав Паніотто.

За його словами, власне, це зараз і відбувається: помітне дуже негативне ставлення до Трампа і тому до США в українських медіа та соціальних мережах.

Негативний сценарій

Паніотто вважає, що для України це дуже негативний для нас сценарій, оскільки українці мають розуміти складність ситуації та сприймати її радше раціонально, ніж емоційно.

Він нагадав, що половина населення США голосували проти Трампа, в України багато друзів у США, зокрема й серед республіканців,

"Та й дратувати зайвий раз адміністрацію Трампа - нерозважливо. Антиамериканські настрої заважають "народній дипломатії" і підтримці дружніх стосунків із потенційним спонсором післявоєнного відродження України. Сподіваємося, що після Трампа курс США різко зміниться", - сказав він.