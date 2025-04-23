Украинцы разлюбили Америку из-за Трампа. Социолог пояснил, в чем опасность эмоций

Социолог рассказал, что в декабре 2024 года большинство украинцев (54%) считали, что это хорошо для Украины, что Трамп стал президентом США, и только 21% считали, что это плохо. Ожидания украинцев были одними из самых больших в Европе.

А в марте 2025 года ситуация диаметрально изменилась: только 19% продолжают надеяться, что это хорошо, а вот 73% считают, что это плохо.

"И если новая американская администрация будет последовательно демонстрировать отстранение от поддержки Украины, это может конвертироваться в антиамериканские настроения", - сказал Паниотто.

По его словам, собственно, это сейчас и происходит: заметно очень негативное отношение к Трампу и поэтому к США в украинских медиа и социальных сетях.

Негативный сценарий

Паниотто считает, что для Украины это очень негативный для нас сценарий, поскольку украинцы должны понимать сложность ситуации и воспринимать ее скорее рационально, чем эмоционально.

Он напомнил, что половина населения США голосовали против Трампа, у Украины много друзей в США, в том числе и среди республиканцев,

"Да и раздражать лишний раз администрацию Трампа - безрассудно. Антиамериканские настроения мешают "народной дипломатии" и поддержанию дружеских отношений с потенциальным спонсором послевоенного возрождения Украины. Надеемся, что после Трампа курс США резко изменится", - сказал он.