Українці розділилися щодо оголошення тривог під час злетів російського МіГ-31

Половина (51%) українців вважають, що завжди необхідно оголошувати повітряну тривогу під час злетів МіГів потенційних носіїв "кинджалів". Близько 40% українців зазначають про доцільність диференціації тривог в залежності від ситуації та реальності загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Найменшою підтримкою ця норма користується серед мешканців Києва: 59% з них вважають, що тривогу у такому випадку потрібно оголошувати не завжди, а залежно від ситуації.

Кількість українців, які взагалі виступають проти оголошення тривог, не перевищує 5%.

Близько третини українців оцінюють загрозу ракетного удару по їхньому населеному пункту як високу. Найбільше таких серед мешканців Києва (57%), а також прифронтових та деокупованих територій (близько 42%).

Натомість військові дії на території свого населеного пункту вважають дуже ймовірними лише 10%, але серед деокупованих і прифронтових областей так вважають до 20%.

Опитування було проведене 22-23 листопада 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, що в Україні останнім часом почастішали масштабні тривоги пов'язані зі зльотом російського літака МіГ-3К. Якщо раніше небезпека зазвичай тривала близько 30 хвилин, то тепер вона займає 3 години, а то й більше. Оскільки ворог дозаправляє літак у повітрі, і той далі може виконувати політ.

Президент Володимир Зеленський нещодавно доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб тривоги через МіГи не паралізували країну.

Але у Повітряних силах заявили, що в Україні не планують змінювати систему оповіщення населення про повітряну загрозу, аби не ризикувати.