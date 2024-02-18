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Українці з протезами можуть обслуговувати та ремонтувати їх безкоштовно, але є умова

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Українці з протезами можуть обслуговувати й ремонтувати їх в Україні безоплатно в межах державної програми протезування. Однак протези мають бути отриманні за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства соціальної політики в Facebook.

Для того, щоб безоплатно обслуговувати та ремонтувати протези необхідно лише зареєструвати його і людину, яка його отримала, в електронному кабінеті особи з інвалідністю.

Реєстрація

Для реєстрації в електронному кабінеті необхідно звернутися до територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю з документами на протез, отриманий за кордоном.

Якщо таких документів немає - контактує з протезним підприємством в Україні, представники якого оглянуть протез, визначать його тип і вид. Перелік підприємств - за посиланням: https://www.ioc.gov.ua/analytick_DZR/

Після цього протезне підприємство подає інформацію про протез та людину до територіального відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Представники Фонду внесуть інформацію до електронного кабінету.

Після цього ремонт та обслуговування протеза може відбуватись коштом державного бюджету.

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