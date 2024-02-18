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Украинцы с протезами могут обслуживать и ремонтировать их бесплатно, но есть условие

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Украинцы с протезами могут обслуживать и ремонтировать их в Украине бесплатно в рамках государственной программы протезирования. Однако протезы должны быть получены за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики в Facebook.

Для того, чтобы бесплатно обслуживать и ремонтировать протезы необходимо лишь зарегистрировать его и человека, который его получил, в электронном кабинете лица с инвалидностью.

Регистрация

Для регистрации в электронном кабинете необходимо обратиться в территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью с документами на протез, полученный за рубежом.

Если таких документов нет - контактирует с протезным предприятием в Украине, представители которого осмотрят протез, определят его тип и вид. Перечень предприятий - по ссылке: https://www.ioc.gov.ua/analytick_DZR/

После этого протезное предприятие подает информацию о протезе и человеке в территориальное отделение Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

Представители Фонда внесут информацию в электронный кабинет.

После этого ремонт и обслуживание протеза может происходить за счет государственного бюджета.

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