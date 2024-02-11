Пенсія по інвалідності: хто має право на виплати та як отримати

Пенсія по інвалідності в Україні призначається особам, яким установлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Пенсії по інвалідності із солідарної системи

Призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100 % пенсії за віком - особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком - особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком - особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:

для осіб з інвалідністю І групи - 2 760 грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп - 2 520 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп - 2 093 грн.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше - пенсія призначається з дня звернення за нею.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група - 100 % сум грошового забезпечення;

II група - 80 % сум грошового забезпечення;

III група - 60 % сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група - 70 % сум грошового забезпечення;

II група - 60 % сум грошового забезпечення;

III група - 40 % сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група - 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, - 13604,50 грн (2093 х 650 %);

ІІ група - 525% ПМ - 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ група - 360 % ПМ - 7534,80 грн (2093 х 360%).

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи:

із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;

або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:

I група - 8187,48 грн;

II група - 6549,98 грн;

III групи - 5048,95 грн;

для дітей з інвалідністю - 5048,95 грн.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче:

І група - 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік - 13 376,21 грн;

ІІ група - 80% - 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%);

ІІІ група - 60 % - 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%).

Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Як оформити пенсію у зв’язку з інвалідністю

Щоб оформити пенсію у зв’язку з інвалідністю, потрібно звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду.

Подати заяву на отримання цієї послуги можна особисто або через законного представника, надіславши документи поштою, онлайн на сайті Пенсійного фонду або через портал "Дія".

Для її оформлення необхідно подати такі документи:

заяву на призначення пенсії (форма заяви);

документ про місце проживання чи реєстрації (паспорт або витяг з реєстру територіальної громади);

документи про страховий стаж (трудова книжка або інші документи з місця роботи);

копія свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії (для військовослужбовців строкової служби);

паспорт або інші документи, що підтверджують особу (посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця, документ, що посвідчує особу без громадянства);

довідку про зарплату за період страхового стажу до 1 липня 2000 року (можна отримати за місцем роботи);

довідку про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески (у разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям, поліцейським, особам рядового і начальницького складу);

за наявності - документи, які засвідчують особливий статус (наприклад, посвідчення учасника бойових дій, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС);

представник додатково подає документ, що підтверджує його повноваження.

Щоб оформити пенсію з інвалідності онлайн, потрібно мати скан-копії перерахованих вище документів.

Для авторизації в електронному кабінеті Пенсійного фонду знадобиться електронний підпис або "Дія.Підпис". У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" бокового меню слід обрати вкладку "Заява на призначення пенсії" та вибрати вид "Пенсія по інвалідності".

Далі потрібно заповнити всі анкети, вказати особисті дані та прикріпити скан-копії документів, а також обрати спосіб виплати пенсії: на пошту чи на банківський рахунок.

Рішення за результатами розгляду заяви ухвалюють не пізніше десяти днів після надходження заяви.