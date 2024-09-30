Українці просять змінити форму представників ТЦК: "мирне населення боїться"

Вона була опублікована на сайті Кабінету міністрів України 8 липня 2024 року, а її автор - Володимир Лаврінович.

"Прошу від всіх військовослужбовців ЗСУ,НГУ,ДПСУ ,та інших військових формувань про зміну форми одягу для працівників ТЦК та СП, оскільки військовослужбовців ЗСУ одягнених по статуту боїться мирне населення", - йдеться у текстів петиції.

У ній також зазначається, що працівники ТЦК та СП принижують честь військової форми.

"На думку багатьох - працівники ТЦК та СП, роблячи незаконні дії по відношенню до військовозобов'язаних, принижують честь військової форми", - наголошується у петиції.

Мобілізація в Україні

З 24 лютого 2022 року в Україні була оголошена загальна мобілізація військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років через початок повномасштабного вторгнення Росії. Мобілізація не охоплює тих, хто має певні підстави для відстрочки (наприклад, проблеми зі здоров'ям або наявність трьох і більше дітей).

Термін мобілізації продовжується на час дії воєнного стану в Україні, тобто кожні 3 місяці.

Через те, що згідно із законодавством України, працівники ТЦК та СП разом із представниками поліції можуть здійснювати заходи із оповіщення громадян про їх обов'язок з'явитися у військкомат, деякі громадяни почали плутати військовослужбовців із співробітниками ТЦК, що впливає на їх ставлення до особи, яку вони бачать перед собою. Ця проблема також з'явилася через деякі випадки, коли співробітники ТЦК та СП мали конфліктні ситуації із громадянами або вдавалися до так званих "примусових заходів оповіщення", що включало затримання особи та супроводження її до ТЦК.