Украинцы просят изменить форму представителей ТЦК: "мирное население боится"

Она была опубликована на сайте Кабинета министров Украины 8 июля 2024, а ее автор - Владимир Лавринович.

"Прошу от всех военнослужащих ВСУ, НГУ, ГНСУ и других военных формирований об изменении формы одежды для работников ТЦК и СП, поскольку военнослужащих ВСУ одетых по уставу боится мирное население", - говорится в текстах петиции.

В нем также отмечается, что работники ТЦК и СП унижают честь военной формы.

"По мнению многих - работники ТЦК и СП, совершая незаконные действия по отношению к военнообязанным, унижают честь военной формы", - отмечается в петиции.

Мобилизация в Украине

С 24 февраля 2022 года в Украине была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет из-за начала полномасштабного вторжения России. Мобилизация не включает тех, кто имеет определенные основания для отсрочки (например, проблемы со здоровьем или наличие трех и более детей).

Срок мобилизации продлевается на время действия военного положения в Украине, то есть каждые 3 месяца.

Из-за того, что согласно законодательству Украины, работники ТЦК и СП вместе с представителями полиции могут осуществлять меры по оповещению граждан об их обязанности явиться в военкомат, некоторые граждане начали путать военнослужащих с сотрудниками ТЦК, что влияет на их отношение к человеку, которого они видят перед собой. Эта проблема также возникла из-за некоторых случаев, когда сотрудники ТЦК и СП имели конфликтные ситуации с гражданами или прибегали к так называемым "принудительным мерам оповещения", что включало задержание лица и сопровождение его в ТЦК.