Українці просять заборонити екстрасенсів у телемарафоні

"В даний час українські телеканали часто запрошують багатьох відомих екстрасенсів та інших представників містичних навчань взяти участь у випусках новин або виступити в телемарафоні з метою погадати на війну, зробити розклади таро та поділитися своїми "передбаченнями" про подальший перебіг подій на фронті або про обстріл українських міст ворогом", - йдеться у тексті петиції.

Автор зазначає, що запрошення екстрасенсів до телемарафону, який фінансується з державного бюджету, є неприпустимим. Це не лише поширює псевдонаукові твердження, а й створює сприятливі умови для шахрайства. Особливу небезпеку, на думку автора, є в екстрасенсах з проросійським минулим, які можуть просувати приховані меседжі.

Автор закликає до повного блокування будь-яких трансляцій екстрасенсів у новинах та телемарафоні "Єдині новини", оскільки це може негативно вплинути на свідомість громадян. На даний момент петиція зібрала понад 500 підписів із необхідних 25 тисяч.

Телемарафон

Загальноукраїнський інформаційний телемарафон було запущено з початком повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Метою було інформування населення щодо ситуації в Україні. До телемарафону входять медіахолдинги 1+1 Media, Starlight Media, Inter Media Group, телеканал "Рада" та "Ми - Україна".