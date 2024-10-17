Українці просять заборонити екстрасенсів у телемарафоні

Українці просять заборонити участь екстрасенсів та представників містичних навчань у випусках новин та телемарафоні "Єдині новини".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну петицію на сайті Кабінету міністрів України.
"В даний час українські телеканали часто запрошують багатьох відомих екстрасенсів та інших представників містичних навчань взяти участь у випусках новин або виступити в телемарафоні з метою погадати на війну, зробити розклади таро та поділитися своїми "передбаченнями" про подальший перебіг подій на фронті або про обстріл українських міст ворогом", - йдеться у тексті петиції.
Автор зазначає, що запрошення екстрасенсів до телемарафону, який фінансується з державного бюджету, є неприпустимим. Це не лише поширює псевдонаукові твердження, а й створює сприятливі умови для шахрайства. Особливу небезпеку, на думку автора, є в екстрасенсах з проросійським минулим, які можуть просувати приховані меседжі.
Автор закликає до повного блокування будь-яких трансляцій екстрасенсів у новинах та телемарафоні "Єдині новини", оскільки це може негативно вплинути на свідомість громадян. На даний момент петиція зібрала понад 500 підписів із необхідних 25 тисяч.
Загальноукраїнський інформаційний телемарафон було запущено з початком повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Метою було інформування населення щодо ситуації в Україні. До телемарафону входять медіахолдинги 1+1 Media, Starlight Media, Inter Media Group, телеканал "Рада" та "Ми - Україна".
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявляв, що до марафону є питання і його показники знизилися у 2024 році .
При цьому голова Мінкульту Микола Точицький заявив, що марафон не закриватимуть. За його словами, потрібно працювати над пошуком формату, яку зацікавить суспільство.