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В "Слузі народу" розповіли, чи потрібен Україні телемарафон

Понеділок 05 серпня 2024 09:46
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В "Слузі народу" розповіли, чи потрібен Україні телемарафон Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

До телемарафону виникають обґрунтовані питання, у зв'язку з чим важливо шукати якісь рішення перед тим, як поставити питання щодо продовження його фінансування.

Про це в інтервʼю РБК-Україна повідомив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

Як відзначив Потураєв, на його думку, телемарафону сьогодні не виправдовує виділені на нього кошти.

Зокрема він нагадав й про Національну суспільну телерадіокомпанію України (НТСУ), яка також має достатньо значний бюджет. Попри те, що НТСУ є джерелом перевіреної інформації, в неї також де інколи виникають помилки та відхилення від абсолютної політичної нейтральності.

"Але таке трапляється всюди, і на BBC теж. Бо кожна людина, яка працює в медіа - це жива людина, зі своїми смаками, вподобаннями, баченням ситуації, і певна особистісна оптика все одно є. І це нормально", - додав Потураєв.

Коментуючи викривлення політичної нейтральності на телемарафоні Потураєв заявив, що не вітає це, втім наразі марафон складається з приватних виробників, яким ніхто та ніколи не міг зауважити, щоб вони дотримувались вищезгаданого принципу. Зокрема відповідні "перекоси" викликають зауваження з боку західних партнерів.

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