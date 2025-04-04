Українці продовжують скаржитись на порушення мовного закону: де найбільше

Впродовж I кварталу 2025 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя надійшло 646 звернень громадян. У них ішлося про порушення закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Уповноваженого із захисту державної мови у Facebook.
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Згідно з інформацією мовного омбудсмена, від початку 2025 року року надійшло вже 646 звернень громадян щодо порушення мовного закону.
Зазначається, що найбільше повідомлень надійшло:
Кремінь визнав, що проблеми з дотриманням мовного законодавства існують по всій Україні, проте найбільше їх у столиці та містах-мільйонниках - Одесі, Харкові та Дніпрі.
"Столиця - стабільний лідер за кількістю скарг. Це вказує на необхідність з боку міської влади посилити контроль за виконанням мовного закону", - розповів посадовець.
Він нагадав, що ще у квітні 2023 року Київрада затвердила Концепцію ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя столиці на 2023-2025 роки, однак "далі справи не пішли".
"Чим більше дієвих ініціатив, які посилюють механізми утвердження державної мови, тим сильніше закон. Закликаю місцеву владу бути наступальними в питаннях захисту мовних прав громадян України", - наголосив мовний омбудсмен.
Уповноважений із захисту державної мови повідомив, що однією з найчутливіших щодо цього сфер життя залишається сфера обслуговування. Так, від початку 2025 року на адресу Уповноваженого надійшло 307 скарг щодо порушення мовного закону в цій царині:
Крім того, зберігається проблема щодо дотримання вимог мовного законодавства у сфері інформації для загального ознайомлення та зовнішньої реклами. Впродовж січня-березня 2025 щодо цього надійшло 128 звернень (67 з яких - із Києва).
Посиленої уваги потребує питання дотримання закону у сфері освіти, адже впродовж I кварталу до Уповноваженого надійшло 54 звернення про порушення законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та вищої освіти. Трапляються також скарги й щодо освіти дорослих.
Уточнюється, що найбільше звернень стосувалось університетів - 17.
Насамкінець зазначається, що значною є і кількість скарг громадян щодо порушень у сферах:
"За результатами розгляду звернень громадян Уповноважений продовжує вживати заходів реагування, зокрема проводить заходи державного контролю та накладає санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення", - підсумовується у дописі мовного омбудсмена.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в українських школах можуть заборонити російську мову навіть поза уроками.
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