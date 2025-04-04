Українці продовжують скаржитись на порушення мовного закону: де найбільше

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Де в Україні мовний закон порушують найчастіше

Згідно з інформацією мовного омбудсмена, від початку 2025 року року надійшло вже 646 звернень громадян щодо порушення мовного закону.

Зазначається, що найбільше повідомлень надійшло:

з Києва (261 звернення);

з Одеської області (84 звернення);

з Харківської області (71 звернення);

з Дніпропетровської області (69 звернень);

з Київської області (22 звернення);

з Донецької області (22 звернення).

В яких регіонах на порушення мовного закону скаржаться найбільше (інфографіка: facebook.com/govuamova)

Кремінь визнав, що проблеми з дотриманням мовного законодавства існують по всій Україні, проте найбільше їх у столиці та містах-мільйонниках - Одесі, Харкові та Дніпрі.

"Столиця - стабільний лідер за кількістю скарг. Це вказує на необхідність з боку міської влади посилити контроль за виконанням мовного закону", - розповів посадовець.

Він нагадав, що ще у квітні 2023 року Київрада затвердила Концепцію ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя столиці на 2023-2025 роки, однак "далі справи не пішли".

"Чим більше дієвих ініціатив, які посилюють механізми утвердження державної мови, тим сильніше закон. Закликаю місцеву владу бути наступальними в питаннях захисту мовних прав громадян України", - наголосив мовний омбудсмен.

В яких сферах життя фіксують найбільше порушень

Уповноважений із захисту державної мови повідомив, що однією з найчутливіших щодо цього сфер життя залишається сфера обслуговування. Так, від початку 2025 року на адресу Уповноваженого надійшло 307 скарг щодо порушення мовного закону в цій царині:

175 звернень стосувалось інтернет-представництв (відсутня українськомовна версія веб-сайтів або завантажується за замовчуванням версія недержавною мовою за наявності українськомовної);

104 - щодо надання послуг;

28 - щодо інформації про товари та послуги.

Крім того, зберігається проблема щодо дотримання вимог мовного законодавства у сфері інформації для загального ознайомлення та зовнішньої реклами. Впродовж січня-березня 2025 щодо цього надійшло 128 звернень (67 з яких - із Києва).

Посиленої уваги потребує питання дотримання закону у сфері освіти, адже впродовж I кварталу до Уповноваженого надійшло 54 звернення про порушення законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та вищої освіти. Трапляються також скарги й щодо освіти дорослих.

Уточнюється, що найбільше звернень стосувалось університетів - 17.

Насамкінець зазначається, що значною є і кількість скарг громадян щодо порушень у сферах:

культури - 32;

медіа - 30;

органів влади - 29;

охорони здоров'я - 27.

В яких сферах найчастіше порушують закон про мову (інфографіка: facebook.com/govuamova)

"За результатами розгляду звернень громадян Уповноважений продовжує вживати заходів реагування, зокрема проводить заходи державного контролю та накладає санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення", - підсумовується у дописі мовного омбудсмена.