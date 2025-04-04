Украинцы продолжают жаловаться на нарушение языкового закона: где больше всего

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Где в Украине языковой закон нарушают чаще всего

Согласно информации языкового омбудсмена, с начала 2025 года года поступило уже 646 обращений граждан о нарушении языкового закона.

Отмечается, что больше всего сообщений поступило:

из Киева (261 обращение);

из Одесской области (84 обращения);

из Харьковской области (71 обращение);

из Днепропетровской области (69 обращений);

из Киевской области (22 обращения);

из Донецкой области (22 обращения).

В каких регионах на нарушение языкового закона жалуются больше всего (инфографика: facebook.com/govuamova)

Кремень признал, что проблемы с соблюдением языкового законодательства существуют по всей Украине, однако больше всего их в столице и городах-миллионниках - Одессе, Харькове и Днепре.

"Столица - стабильный лидер по количеству жалоб. Это указывает на необходимость со стороны городских властей усилить контроль за выполнением языкового закона", - рассказал чиновник.

Он напомнил, что еще в апреле 2023 года Киевсовет утвердил Концепцию утверждения украинского языка во всех сферах общественной жизни столицы на 2023-2025 годы, однако "дальше дела не пошли".

"Чем больше действенных инициатив, которые усиливают механизмы утверждения государственного языка, тем сильнее закон. Призываю местные власти быть наступательными в вопросах защиты языковых прав граждан Украины", - подчеркнул языковой омбудсмен.

В каких сферах жизни фиксируют больше всего нарушений

Уполномоченный по защите государственного языка сообщил, что одной из самых чувствительных на этот счет сфер жизни остается сфера обслуживания. Так, с начала 2025 года в адрес Уполномоченного поступило 307 жалоб о нарушении языкового закона в этой области:

175 обращений касалось интернет-представительств (отсутствует украиноязычная версия веб-сайтов или загружается по умолчанию версия на негосударственном языке при наличии украиноязычной);

104 - относительно предоставления услуг;

28 - относительно информации о товарах и услугах.

Кроме того, сохраняется проблема соблюдения требований языкового законодательства в сфере информации для общего ознакомления и наружной рекламы. В течение января-марта 2025 года по этому поводу поступило 128 обращений (67 из которых - из Киева).

Усиленного внимания требует вопрос соблюдения закона в сфере образования, ведь в течение I квартала к Уполномоченному поступило 54 обращения о нарушении законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего и высшего образования. Случаются также жалобы и по поводу образования взрослых.

Уточняется, что больше всего обращений касалось университетов - 17.

В завершение отмечается, что значительным является и количество жалоб граждан о нарушениях в сферах:

культуры - 32;

медиа - 30;

органов власти - 29;

здравоохранения - 27.

В каких сферах чаще всего нарушают закон о языке (инфографика: facebook.com/govuamova)

"По результатам рассмотрения обращений граждан Уполномоченный продолжает принимать меры реагирования, в частности проводит мероприятия государственного контроля и накладывает санкции, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях", - подытоживается в публикации языкового омбудсмена.