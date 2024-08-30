Українці на прифронтових територіях отримають гроші на купівлю дров та вугілля: деталі

Зазначається, що першочергово допомогу отримають українці, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з Росією або лінії зіткнення.

Йдеться про громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Програма грошової допомоги реалізується за фінансової підтримки УВКБ ООН.

"Реалізація акта дозволить забезпечити потреби вразливих категорій населення прифронтових територій у побутовому паливі в зимовий період", - зазначили у відомстві.