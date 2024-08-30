Украинцы на прифронтовых территориях получат деньги на покупку дров и угля: детали

Отмечается, что в первую очередь помощь получат украинцы, проживающие в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с Россией или линии соприкосновения.

Речь идет об общинах Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.

Программа денежной помощи реализуется при финансовой поддержке УВКБ ООН.

"Реализация акта позволит обеспечить потребности уязвимых категорий населения прифронтовых территорий в бытовом топливе в зимний период", - отметили в ведомстве.