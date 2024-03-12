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Українці повернули гроші в банки, які зняли на початку року

Україна, Вівторок 12 березня 2024 08:24
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Українці повернули гроші в банки, які зняли на початку року Фото: Депозити в банках повернулися на рівень початку 2024 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг гривневих депозитів громадян в банках у лютому 2024 року зріс на 2,2% до 706 млрд гривень майже до рівня початку року (711 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, українці повернули гроші, які вони зняли у січні.

Українці повернули гроші в банки, які зняли на початку року

За даними НБУ, середні ставки за депозитами громадян у гривні у лютому знизилися з 11,7% до 11,4%.

Українці повернули гроші в банки, які зняли на початку року

Чутки про зняття депозитів через закон про мобілізацію

Нагадаємо, у лютому голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вклади громадян у гривні нібито скоротилися за січень на 51,3 млрд гривень.

На думку Гетманцева, до такого скорочення могло призвести "певний негативний ефект", який пов'язаний із нормами законопроекту про мобілізацію.

Проте заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай заявила, що незначний відтік вкладів не є наслідком можливих законодавчих змін, а традиційним сезонним явищем.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що повідомлення російської пропаганди та українських спікерів про нібито відплив коштів українців з гривневих рахунків у банках через законопроект про мобілізацію не відповідають дійсності.

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