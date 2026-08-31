UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Українці в Польщі ризикують втратити виплати вже з 1 вересня: що треба зробити

07:53 31.08.2026 Пн
2 хв
Достатньо одного візиту до гміни, щоб не втратити гроші та статус
aimg Катерина Коваль
Ілюстративне фото: одного документа достатньо, щоб продовжити виплати (Getty Images)

Українцям у Польщі, які оформили статус тимчасового захисту UKR без закордонного паспорта - найчастіше це стосується дітей, - потрібно підтвердити особу до 31 серпня включно. Інакше статус анулюють, а виплати за програмою "800+" припинять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління соціального страхування Польщі (ZUS).

Головне

  • До 31 серпня потрібно підтвердити особу для збереження статусу UKR
  • Стосується тих, хто оформив статус без закордонного паспорта, найчастіше дітей
  • Без підтвердження статус анулюють, а виплати "800+" припинять

Кого стосується вимога

Обов'язок підтвердження особи поширюється на тих, кому надали номер PESEL зі статусом UKR на підставі свідоцтва про народження чи інших внутрішніх документів - це найчастіше стосується дітей, яким у перші місяці повномасштабного вторгнення оформлювали статус без чинного закордонного паспорта.

У ZUS наголошують: право на допомогу "800+" для українських дітей безпосередньо залежить від наявності відповідного статусу перебування, тому підтвердження особи прямо впливає на можливість і надалі отримувати цю підтримку.

Що потрібно зробити

Для збереження прав і виплат достатньо один раз відвідати управління гміни за місцем проживання та надати чинний проїзний документ - закордонний паспорт дитини чи дорослого.

Що буде, якщо не встигнути

Якщо особу не підтвердять у визначений термін, статус UKR автоматично зміниться на NUE - це означає повне припинення тимчасового захисту. У такому разі виплати "800+" зупинять, а для подальшого легального проживання й роботи в Польщі доведеться оформлювати нові дозвільні документи.

Раніше ми повідомляли, що більшість поляків пов'язують погіршення ставлення до українців із суперечками довкола історичної пам'яті та соціальними виплатами - лише 7% поляків заявили, що ставлення до громадян України не змінилося.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Польща надала захист 1,73 мільйона українців, які були змушені виїхати через російське вторгнення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПольщаМіністерство соціальної політики