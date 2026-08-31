Украинцы в Польше рискуют потерять выплаты уже с 1 сентября: что нужно сделать

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До 31 августа необходимо подтвердить личность для сохранения статуса UKR

Касается тех, кто оформил статус без загранпаспорта, чаще всего детей

Без подтверждения статус аннулируют, а выплаты "800+" прекратят

Кого касается требование

Обязанность подтверждения личности распространяется на тех, кому предоставили номер PESEL со статусом UKR на основании свидетельства о рождении или других внутренних документов – это чаще всего касается детей, которым в первые месяцы полномасштабного вторжения оформляли статус без действующего загранпаспорта.

В ZUS отмечают: право на помощь "800+" для украинских детей напрямую зависит от наличия соответствующего статуса пребывания, поэтому подтверждение лица напрямую влияет на возможность и дальше получать эту поддержку.

Что нужно сделать

Для сохранения прав и выплат достаточно один раз посетить управление гмины по месту жительства и предоставить действующий документ - загранпаспорт ребенка или взрослого.

Что будет, если не успеть

Если лицо не подтвердится в определенный срок, статус UKR автоматически изменится на NUE - это означает полное прекращение временной защиты. В таком случае выплаты "800+" остановят, а для дальнейшего легального проживания и работы в Польше придется оформлять новые разрешительные документы.