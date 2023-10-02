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Українці в Польщі можуть отримувати пенсію поштою: як це зробити

Фото: українці в Польщі можуть отримувати пенсію поштою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українці, які перебувають в Польщі можуть отримати пенсії за допомогою міжнародних поштових переказів "Укрпошти". Надалі ця можливість з'явиться й у біженців в інших країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соцполітики.

Щоб отримувати пенсію чи грошову допомогу міжнародним пенсійним переказом за рахунок отримувача, необхідно подати заяву до "Укрпошти".

Це можна зробити, заповнивши електронну форму на сайті Укрпошти (https://cutt.ly/7wfQ2gZc ) або заповнивши її у паперовому вигляді за зразком (https://cutt.ly/RwfQ9rAF ) та надіславши на адресу "Укрпошти" (вул.Хрещатик, 22, м.Київ, 01001, Україна з приміткою на конверті "пенсія переказом").

Після обробки заяви, міжнародний поштовий переказ буде доставлений отримувачу у місяці, наступному за тим, в якому була надіслана заява. Переказ буде надісланий на вказану адресу тимчасового перебування за кордоном.

Перерахунок коштів здійснюватиметься в іноземній валюті тієї країни, де знаходиться отримувач (тобто в Польщі, - у злотих).

Для отримання переказу одержувач, пенсія якому здійснюється АТ "Укрпоштою" має пред'явити документ, що посвідчує його особу.

 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

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