Українці в Польщі можуть отримувати пенсію поштою: як це зробити

Щоб отримувати пенсію чи грошову допомогу міжнародним пенсійним переказом за рахунок отримувача, необхідно подати заяву до "Укрпошти".

Це можна зробити, заповнивши електронну форму на сайті Укрпошти (https://cutt.ly/7wfQ2gZc ) або заповнивши її у паперовому вигляді за зразком (https://cutt.ly/RwfQ9rAF ) та надіславши на адресу "Укрпошти" (вул.Хрещатик, 22, м.Київ, 01001, Україна з приміткою на конверті "пенсія переказом").

Після обробки заяви, міжнародний поштовий переказ буде доставлений отримувачу у місяці, наступному за тим, в якому була надіслана заява. Переказ буде надісланий на вказану адресу тимчасового перебування за кордоном.

Перерахунок коштів здійснюватиметься в іноземній валюті тієї країни, де знаходиться отримувач (тобто в Польщі, - у злотих).

Для отримання переказу одержувач, пенсія якому здійснюється АТ "Укрпоштою" має пред'явити документ, що посвідчує його особу.