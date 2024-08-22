Українці у Польщі можуть отримати грошову допомогу на житло: як подати заявку

Частина українських біженців у Польщі можуть подати заявки на грошову допомогу від двох міжнародних організацій. Програма підтримки розрахована на 6 місяців.
Як отримати фінансову допомогу, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.
У Польщі для українських біженців реалізується програма "Разом до Hезалежності" (WdN). Вона спрямована на допомогу людям з України, які мають тимчасовий захист та перебувають у центрах колективного розміщення, і які прагнуть стати незалежними.
Допомога полягає у дофінансуванні частини витрат на оренду житла на період 6 місяців та можливості отримати допомогу від кар’єрного радника протягом 3 місяців. Участь у програмі є безкоштовною.
Програма "Разом до Незалежності" реалізується на території різних воєводств двома організаціями:
Планується, що в рамках програми допомогу в досягненні самостійності отримають орієнтовно 6 000 громадян України, які мають PESEL з активним статусом UKR, які на момент реєстрації проживають в центрі колективного розміщення. Йдеться про таку допомогу:
Фото: Оренда житла (gettyimages.com)
Дофінансування для покриття застави та оренди житла буде надаватися за такою схемою:
Водночас розмір дофінансування залежатиме від кількості членів домогосподарства, які відповідають критеріям програми. Максимальні суми виплат для житла різного типу такі:
Житлом вважається як окрема кімната, так і квартира або будинок. Якщо плата вища, учаснику проекту треба буде доплачувати різницю самостійно.
Окрім коштів на заставу та орендну плату, також можна отримати ваучер на суму до 2 500 злотих (близько 25 000 грн) на придбання меблів та відшкодування витрат на переїзд у розмірі до 150 злотих (1500 грн).
Додатковим критерієм для отримання дофінансування є наявність доходу, достатнього для оплати вартості оренди житла після закінчення періоду підтримки в межах програми.
"Ваше завдання полягає в активному пошуку житла, включаючи, але не обмежуючись переглядом оголошень, спілкуванням з орендодавцями, переглядом квартир", - зазначають у PCPM.
Також умовою отримання дофінансування є підписання договору оренди житла з орендодавцем і пред’явлення його для перевірки. У разі необхідності можна профінансувати нотаріальні послуги, наприклад, якщо орендодавець вимагає підписання договору оренди оказіональної (тимчасової).
Протягом періоду підтримки в рамках програми, представники фонду мають право здійснити три моніторингові візити до орендованого житла та провести оціночні опитування.
Нагадаємо, ми писали, що змінилось для українських біженців у Польщі з 1 липня.
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