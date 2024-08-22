Украинцы в Польше могут получить денежную помощь на жилье: как подать заявку

Кто из беженцев может получить поддержку от международных организаций

В Польше для украинских беженцев реализуется программа "Вместе к Hезависимости" (WdN). Она направлена на помощь людям из Украины, которые имеют временную защиту и находятся в центрах коллективного размещения, и которые стремятся стать независимыми.

Помощь состоит в дофинансировании части расходов на аренду жилья на период 6 месяцев и возможности получить помощь от карьерного советника в течение 3 месяцев. Участие в программе бесплатное.

Программа "Вместе к Независимости" реализуется на территории разных воеводств двумя организациями:

Польский Красный Крест (PCK) принимает заявки на участие в программе поддержки граждан Украины, проживающих в центрах коллективного размещения в 9 воеводствах: Нижнесилезское, Куявско-Поморское, Люблинское, Лодзинское, Мазовецкое, Опольское, Подкарпатское, Поморское, Свентокшиское. Фонд "Польский центр международной помощи" (PCPM) в Польше принимает заявления на участие в программе поддержки граждан Украины, проживающих в центрах коллективного размещения в 7 воеводствах Польши: Силезском, Малопольском, Варминско-Мазурском, Подляшском, Великопольском, Западнопоморском и Любушском.

Планируется, что в рамках программы помощь в достижении самостоятельности получат ориентировочно 6 000 граждан Украины, имеющих PESEL с активным статусом UKR, которые на момент регистрации проживают в центре коллективного размещения. Речь идет о такой помощи:

дофинансирование кауции (залога) и арендной платы за квартиру или комнату сроком 6 месяцев, а также поддержку в оформлении формальностей для аренды жилья;

дофинансирование расходов на переезд и ваучер на приобретение оборудования для арендуемого жилья;

помощь карьерного советника в поиске работы или совершенствовании трудовых навыков;

бесплатное обучение польскому языку в рамках профориентации;

приглашение к участию в наших интеграционных мероприятиях.

Фото: Аренда жилья (gettyimages.com)

Как будет проходить дофинансирование по оплате аренды жилья

Дофинансирование для покрытия залога и аренды жилья будет предоставляться по следующей схеме:

для оплаты залога – 100% (максимум 3 000 злотых – примерно 30 000 грн);

1 месяц арендной платы – 100% (до 3 000 злотых);

2 месяц арендной платы – 80% (до 2 400 злотых);

3 месяц арендной платы – 80% (до 2 400 злотых);

4 месяц арендной платы – 50% (до 1 500 злотых);

5 месяц арендной платы – 50% (до 1 500 злотых);

6 месяц арендной платы – 30% (до 900 злотых).

В то же время размер дофинансирования будет зависеть от количества членов домохозяйства, отвечающих критериям программы. Максимальные суммы выплат для жилья разного типа такие:

комната – 1 000 злотых (около 10000 грн);

жилье для 1-2 человек – 2 200 злотых;

жилье для 3-4 человек – 2 800 злотых;

жилье для 5 человек и более – 3 500 злотых.

Жильем считается как отдельная комната, так и квартира или дом. Если плата выше, участнику проекта придется доплачивать разницу самостоятельно.

Кроме средств на залог и арендную плату, можно получить ваучер на сумму до 2 500 злотых (около 25 000 грн) на приобретение мебели и возмещение расходов на переезд в размере до 150 злотых (1500 грн).

Дополнительные условия для участия в программе

Дополнительным критерием для получения дофинансирования является наличие дохода, достаточного для оплаты стоимости аренды жилья после окончания периода поддержки в рамках программы.

"Ваша задача состоит в активном поиске жилья, включая, но не ограничиваясь просмотром объявлений, общением с арендодателями, просмотром квартир", - отмечают в PCPM.

Также условием получения дофинансирования является подписание договора аренды жилья с арендодателем и предъявление его для проверки. В случае необходимости можно профинансировать нотариальные услуги, например, если арендодатель требует заключения договора аренды оказиональной (временной).

В течение периода поддержки в рамках программы представители фонда имеют право осуществить три мониторинговых визита в арендуемое жилье и провести оценочные опросы.