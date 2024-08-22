Украинцы в Польше могут получить денежную помощь на жилье: как подать заявку

Часть украинских беженцев в Польше может подать заявки на денежную помощь от двух международных организаций. Программа поддержки рассчитана на 6 месяцев.
Как получить финансовую помощь, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.
В Польше для украинских беженцев реализуется программа "Вместе к Hезависимости" (WdN). Она направлена на помощь людям из Украины, которые имеют временную защиту и находятся в центрах коллективного размещения, и которые стремятся стать независимыми.
Помощь состоит в дофинансировании части расходов на аренду жилья на период 6 месяцев и возможности получить помощь от карьерного советника в течение 3 месяцев. Участие в программе бесплатное.
Программа "Вместе к Независимости" реализуется на территории разных воеводств двумя организациями:
Планируется, что в рамках программы помощь в достижении самостоятельности получат ориентировочно 6 000 граждан Украины, имеющих PESEL с активным статусом UKR, которые на момент регистрации проживают в центре коллективного размещения. Речь идет о такой помощи:
Фото: Аренда жилья (gettyimages.com)
Дофинансирование для покрытия залога и аренды жилья будет предоставляться по следующей схеме:
В то же время размер дофинансирования будет зависеть от количества членов домохозяйства, отвечающих критериям программы. Максимальные суммы выплат для жилья разного типа такие:
Жильем считается как отдельная комната, так и квартира или дом. Если плата выше, участнику проекта придется доплачивать разницу самостоятельно.
Кроме средств на залог и арендную плату, можно получить ваучер на сумму до 2 500 злотых (около 25 000 грн) на приобретение мебели и возмещение расходов на переезд в размере до 150 злотых (1500 грн).
Дополнительным критерием для получения дофинансирования является наличие дохода, достаточного для оплаты стоимости аренды жилья после окончания периода поддержки в рамках программы.
"Ваша задача состоит в активном поиске жилья, включая, но не ограничиваясь просмотром объявлений, общением с арендодателями, просмотром квартир", - отмечают в PCPM.
Также условием получения дофинансирования является подписание договора аренды жилья с арендодателем и предъявление его для проверки. В случае необходимости можно профинансировать нотариальные услуги, например, если арендодатель требует заключения договора аренды оказиональной (временной).
В течение периода поддержки в рамках программы представители фонда имеют право осуществить три мониторинговых визита в арендуемое жилье и провести оценочные опросы.
Напомним, мы писали, что изменилось для украинских беженцев в Польше с 1 июля.
Также мы рассказывали, как украинцам с 1 июля будут выдавать PESEL.
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