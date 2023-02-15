Українці погіршили очікування щодо курсу гривні та покращили щодо інфляції

Інфляційні та курсові очікування українців в Україні у січні 2023 року змінилися різноспрямовано. Домогосподарства прогнозують зростання курсу долара та уповільнення інфляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.
За даними опитування компанії Info Sapiens, домогосподарства очікують курс упродовж наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/долар (в грудні минулого року - 40,29 грн/долар).
Очікування українців щодо зростання споживчих цін упродовж року покращилися з 14,3% до 13,2%.
За даними НБУ, банкіри прогнозують курс на рівні 42,70 грн/долар. Крім того, фінансові аналітики прогнозують курс 41,11 грн/долар.
Банкіри очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 22,9%. Фінансові аналітики прогнозують інфляцію 18,1%.
Нагадаємо, за даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, у грудні 2022 року населення України стали менше побоюватися зростання цін і падіння гривні.