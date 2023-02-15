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Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны и улучшили по инфляции

Фото: украинцы ожидают курс доллара на уровне 41 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Инфляционные и курсовые ожидания украинцев в Украине в январе 2023 года изменились разнонаправленно. Домохозяйства прогнозируют рост курса доллара и замедление инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

По данным опроса компании Info Sapiens, домохозяйства ожидают курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/доллар (в декабре прошлого года - 40,29 грн/доллар).

Ожидания украинцев по росту потребительских цен в течение года улучшились с 14,3% до 13,2%.

По данным НБУ, банкиры прогнозируют курс на уровне 42,70 грн/доллар. Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют курс 41,11 грн/доллар.

Банкиры ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 22,9%. Финансовые аналитики прогнозируют инфляцию 18,1%.

Напомним, по данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, в декабре 2022 года население Украины стало меньше опасаться роста цен и падения гривны .

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