Українці подали заяву на Додона за непрямий заклик РФ до вторгнення в Молдову

Він оприлюднив текст заяви до прокуратури, згідно з яким Додона пропонують притягнути до відповідальності за "зраду батьківщини, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, підтримку та заклику до війни".

Фото: заява в прокуратуру на Додона (facebook.com/bagasmihail)

"Ми, етнічні українці, що живуть на території Молдови, глибоко обурені подібними заявами колишнього президента І. Додона. Вважаємо, що під фразою "Наші вже близько" пан Додон відкрито заявляє про російські війська, які варварсько напали на суверенну Україну. Пан Додон відкрито заявляє про підтримку війни та закликає російську армію напасти на незалежну Молдову", - сказано у заяві.

Скандальна заява Додона

Варто зауважити, що раніше у соцмережах розповсюдили відео виступу експрезидента Молдови в автономній територіальній освіті Гагаузії.

"Я впевнений, потрібно з Росією дружити. Не проти Європи. Без Росії ми не виживемо, тому що нам потрібен той ринок, дешева солярка для сільгоспвиробників. Нам потрібен дешевий газ та електроенергія, бо інакше ніяк. Ось чому я хочу вас попросити: не опускайте руки. Все буде добре, прорвемося. Наші вже поряд", - заявляв тоді проросійський політик.