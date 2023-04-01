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Українці подали заяву на Додона за непрямий заклик РФ до вторгнення в Молдову

Фото: Ігор Додон, експрезидент Молдови (presidente.md)
Автор: Іван Носальський

Асоціація українців у Молдові подала заяву до прокуратури на експрезидента країни Ігоря Додона. Він непрямо закликав росіян до вторгнення на територію держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Асоціації українців Молдови Михайла Багаса у Facebook.

Він оприлюднив текст заяви до прокуратури, згідно з яким Додона пропонують притягнути до відповідальності за "зраду батьківщини, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, підтримку та заклику до війни".

Фото: заява в прокуратуру на Додона (facebook.com/bagasmihail)

"Ми, етнічні українці, що живуть на території Молдови, глибоко обурені подібними заявами колишнього президента І. Додона. Вважаємо, що під фразою "Наші вже близько" пан Додон відкрито заявляє про російські війська, які варварсько напали на суверенну Україну. Пан Додон відкрито заявляє про підтримку війни та закликає російську армію напасти на незалежну Молдову", - сказано у заяві.

Скандальна заява Додона

Варто зауважити, що раніше у соцмережах розповсюдили відео виступу експрезидента Молдови в автономній територіальній освіті Гагаузії.

"Я впевнений, потрібно з Росією дружити. Не проти Європи. Без Росії ми не виживемо, тому що нам потрібен той ринок, дешева солярка для сільгоспвиробників. Нам потрібен дешевий газ та електроенергія, бо інакше ніяк. Ось чому я хочу вас попросити: не опускайте руки. Все буде добре, прорвемося. Наші вже поряд", - заявляв тоді проросійський політик.

Нагадаємо, минулого року Додона затримали у травні 2022 року у справі про корупцію та державну зраду. Він вийшов на волю вже у листопаді.

Також ми писали, що останній місяць Росія намагалася дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою протестів.

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