Екс-президент Молдови Ігор Додон вийшов на свободу і обіцяє нові протести
Екс-президент Молдови Ігор Додон вийшов на свободу після домашнього арешту і обіцяє прийняти участь у мітингах проти влади чинного президента Майї Санду.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
За словами самого Додона, він має намір "поїхати в райони і села", щоб говорити з людьми.
"Звільнення з-під домашнього арешту - наша перша перемогаа, але боротьба триває", - заявив він.
Зазначимо, що Ігор Додон вважається близьким до Росії, в той час як нинішня президент Майя Санду, навпаки, має проєвропейський вектор.
Нагадаємо, що Додона затримали у справі про корупцію і державну зраду ще в травні 2022 року. Розслідування досі триває.
Варто зауважити, що вже більше місяця партія "Шор" організовує проросійські протести в Кишиневі та вимагає відставки чинного керівництва країни.
Раніше стало відомо, що, за даними The Washington Post , російські спецслужби намагаються скинути прозахідний уряд Молдови, використовуючи газ як ключовий важіль тиску.
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