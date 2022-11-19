Екс-президент Молдови Ігор Додон вийшов на свободу і обіцяє нові протести

Екс-президент Молдови Ігор Додон вийшов на свободу після домашнього арешту і обіцяє прийняти участь у мітингах проти влади чинного президента Майї Санду.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

За словами самого Додона, він має намір "поїхати в райони і села", щоб говорити з людьми.

"Звільнення з-під домашнього арешту - наша перша перемогаа, але боротьба триває", - заявив він.

Зазначимо, що Ігор Додон вважається близьким до Росії, в той час як нинішня президент Майя Санду, навпаки, має проєвропейський вектор.