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Екс-президент Молдови Ігор Додон вийшов на свободу і обіцяє нові протести

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Молдова, Субота 19 листопада 2022 02:45
Екс-президент Молдови Ігор Додон вийшов на свободу і обіцяє нові протести Фото: екс-президент Молдови Ігор Додон (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

Екс-президент Молдови Ігор Додон вийшов на свободу після домашнього арешту і обіцяє прийняти участь у мітингах проти влади чинного президента Майї Санду.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За словами самого Додона, він має намір "поїхати в райони і села", щоб говорити з людьми.

"Звільнення з-під домашнього арешту - наша перша перемогаа, але боротьба триває", - заявив він.

Зазначимо, що Ігор Додон вважається близьким до Росії, в той час як нинішня президент Майя Санду, навпаки, має проєвропейський вектор.

Нагадаємо, що Додона затримали у справі про корупцію і державну зраду ще в травні 2022 року. Розслідування досі триває.

Варто зауважити, що вже більше місяця партія "Шор" організовує проросійські протести в Кишиневі та вимагає відставки чинного керівництва країни.

Раніше стало відомо, що, за даними The Washington Post , російські спецслужби намагаються скинути прозахідний уряд Молдови, використовуючи газ як ключовий важіль тиску.

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