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Спроби дестабілізації у Молдові пов'язані з провалами РФ на фронті, - ексрозвідник Британії

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Лондон, Субота 11 березня 2023 15:46
Спроби дестабілізації у Молдові пов'язані з провалами РФ на фронті, - ексрозвідник Британії Фото: спроби дестабілізації у Молдові пов'язані з провалами РФ на фронті (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Спроби Росії дестабілізувати ситуацію у Молдові пов'язані з тим, що плани окупантів в Україні порушені.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Sky News заявив ексофіцер британської військової розвідки Філіп Інгрэм.

За його словами, такі спроби дестабілізації з боку Кремля є "типовою російською тактикою". Ексрозвідник зазначив, що росіяни навмисно обрали країну, яка межує з Північноатлантичним альянсом.

"Це стандартна російська тактика відволікання уваги, яка вказує на те, що насправді їхні дії в Україні йдуть не так, як хочуть росіяни", - наголосив Інгрем.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявляли, що російські агенти намагаються спровокувати повстання проти лідерів Молдови з метою дестабілізації ситуації в країні.

Також ми писали, що, за даними ГУР, таку дестабілізацію у Молдові Кремль хоче організувати для того, щоб відвернути увагу миру від війни в Україні.

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