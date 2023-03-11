Спроби дестабілізації у Молдові пов'язані з провалами РФ на фронті, - ексрозвідник Британії

Фото: спроби дестабілізації у Молдові пов'язані з провалами РФ на фронті (Getty Images)

Спроби Росії дестабілізувати ситуацію у Молдові пов'язані з тим, що плани окупантів в Україні порушені.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Sky News заявив ексофіцер британської військової розвідки Філіп Інгрэм.

За його словами, такі спроби дестабілізації з боку Кремля є "типовою російською тактикою". Ексрозвідник зазначив, що росіяни навмисно обрали країну, яка межує з Північноатлантичним альянсом. "Це стандартна російська тактика відволікання уваги, яка вказує на те, що насправді їхні дії в Україні йдуть не так, як хочуть росіяни", - наголосив Інгрем.