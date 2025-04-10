Українці з початку року придбали майже 9 тисяч авто з США: названі моделі-лідери

З початку року українці придбали майже 9 тисяч вживаних авто зі Сполучених Штатів. Так, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 легкових машин з пробігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості, а саме 42% – це електромобілі. На частку бензинових авто прийшлось 41%, гібридним авто належить 7%, а дизельні машини та авто з ГБО обрали по 5% покупців від загальної кількості.
При цьому середній вік американських машин з пробігом, що поповнили український автопарк з січня по березень становив 6 років.
У ТОП-10 вживаних авто, імпортованих з США потрапили:
Раніше повідомлялось, що Volkswagen вирішив відмовитися від поставок автомобілів до США, які були зібрані у Мексиці. Так автовиробник намагається запобігти наслідкам нових мит з боку Сполучених Штатів.
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