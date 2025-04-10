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Украинцы с начала года приобрели почти 9 тысяч авто из США: названы модели-лидеры

Фото: украинцы с начала года приобрели почти 9 тысяч авто из США (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

С начала года украинцы приобрели почти 9 тысяч подержанных авто из Соединенных Штатов. Так, свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 легковых машин с пробегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества, а именно 42% - это электромобили. На долю бензиновых авто пришлось 41%, гибридным авто принадлежит 7%, а дизельные машины и авто с ГБО выбрали по 5% покупателей от общего количества.

При этом средний возраст американских машин с пробегом, пополнивших украинский автопарк с января по март составил 6 лет.

В ТОП-10 подержанных авто, импортированных из США попали:

  • Tesla Model Y - 1176 ед;
  • Tesla Model 3 - 1119 ед;
  • Ford Escape - 636 ед;
  • Jeep Cherokee - 511 ед;
  • Nissan Rogue - 446 ед;
  • Volkswagen Passat - 413 ед;
  • Chevrolet Bolt - 412 ед;
  • BMW X3 - 384 ед;
  • BMW X5 - 381 ед;
  • Tesla Model S - 360 ед.

Ранее сообщалось, что Volkswagen решил отказаться от поставок автомобилей в США, которые были собраны в Мексике. Так автопроизводитель пытается предотвратить последствия новых пошлин со стороны Соединенных Штатов.

 

 

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