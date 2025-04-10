Українці з початку року придбали майже 9 тисяч авто з США: названі моделі-лідери

З початку року українці придбали майже 9 тисяч вживаних авто зі Сполучених Штатів. Так, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 легкових машин з пробігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості, а саме 42% – це електромобілі. На частку бензинових авто прийшлось 41%, гібридним авто належить 7%, а дизельні машини та авто з ГБО обрали по 5% покупців від загальної кількості.

При цьому середній вік американських машин з пробігом, що поповнили український автопарк з січня по березень становив 6 років.

У ТОП-10 вживаних авто, імпортованих з США потрапили:

Tesla Model Y - 1176 од.;

Tesla Model 3 - 1119 од.;

Ford Escape - 636 од.;

Jeep Cherokee - 511 од.;

Nissan Rogue - 446 од.;

Volkswagen Passat - 413 од.;

Chevrolet Bolt - 412 од.;

BMW X3 - 384 од.;

BMW X5 - 381 од.;

Tesla Model S - 360 од.

Раніше повідомлялось, що Volkswagen вирішив відмовитися від поставок автомобілів до США, які були зібрані у Мексиці. Так автовиробник намагається запобігти наслідкам нових мит з боку Сполучених Штатів.