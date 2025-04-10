ua en ru
Чт, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украинцы с начала года приобрели почти 9 тысяч авто из США: названы модели-лидеры

Четверг 10 апреля 2025 13:31
UA EN RU
Украинцы с начала года приобрели почти 9 тысяч авто из США: названы модели-лидеры Фото: украинцы с начала года приобрели почти 9 тысяч авто из США (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

С начала года украинцы приобрели почти 9 тысяч подержанных авто из Соединенных Штатов. Так, свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 легковых машин с пробегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества, а именно 42% - это электромобили. На долю бензиновых авто пришлось 41%, гибридным авто принадлежит 7%, а дизельные машины и авто с ГБО выбрали по 5% покупателей от общего количества.

При этом средний возраст американских машин с пробегом, пополнивших украинский автопарк с января по март составил 6 лет.

В ТОП-10 подержанных авто, импортированных из США попали:

  • Tesla Model Y - 1176 ед;
  • Tesla Model 3 - 1119 ед;
  • Ford Escape - 636 ед;
  • Jeep Cherokee - 511 ед;
  • Nissan Rogue - 446 ед;
  • Volkswagen Passat - 413 ед;
  • Chevrolet Bolt - 412 ед;
  • BMW X3 - 384 ед;
  • BMW X5 - 381 ед;
  • Tesla Model S - 360 ед.

Ранее сообщалось, что Volkswagen решил отказаться от поставок автомобилей в США, которые были собраны в Мексике. Так автопроизводитель пытается предотвратить последствия новых пошлин со стороны Соединенных Штатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Автомобильный рынок
NEWS
В Киеве возросло количество пострадавших после атаки РФ
В Киеве возросло количество пострадавших после атаки РФ
DAILY
Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны