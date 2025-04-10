Украинцы с начала года приобрели почти 9 тысяч авто из США: названы модели-лидеры

С начала года украинцы приобрели почти 9 тысяч подержанных авто из Соединенных Штатов. Так, свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 легковых машин с пробегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром ".

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества, а именно 42% - это электромобили. На долю бензиновых авто пришлось 41%, гибридным авто принадлежит 7%, а дизельные машины и авто с ГБО выбрали по 5% покупателей от общего количества.

При этом средний возраст американских машин с пробегом, пополнивших украинский автопарк с января по март составил 6 лет.

В ТОП-10 подержанных авто, импортированных из США попали:

Tesla Model Y - 1176 ед;

Tesla Model 3 - 1119 ед;

Ford Escape - 636 ед;

Jeep Cherokee - 511 ед;

Nissan Rogue - 446 ед;

Volkswagen Passat - 413 ед;

Chevrolet Bolt - 412 ед;

BMW X3 - 384 ед;

BMW X5 - 381 ед;

Tesla Model S - 360 ед.

Ранее сообщалось, что Volkswagen решил отказаться от поставок автомобилей в США, которые были собраны в Мексике. Так автопроизводитель пытается предотвратить последствия новых пошлин со стороны Соединенных Штатов.