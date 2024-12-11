Українці почали отримувати "тисячу Зеленського": кому першому надійдуть гроші

Як зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун під час телемарафону, "дійсно вчора ввечері почалися перші виплати".

"Оскільки в нас є термін 10 робочих днів від дати заявки, відповідно вчора почалися виплати для людей, які подали заявку 1 грудня. Це 2,4 млн осіб. Відповідно зараз ці виплати тривають", - сказала вона.

Бігун послалася на дуже великий обсяг людей.

"І банки-партнери протягом сьогоднішнього дня, приблизно до кінця дня, які 1 грудня подали заявки (2,4 млн людей), ці кошти перерахують. Але вже є майже половина транзакцій проведених. Тому люди вже можуть бачити в себе на рахунках ці кошти", - додала чиновниця.

Заявки

За даними пресслужби, станом на 11 грудня кількість заявок не перевищує 6,3 млн із них 1,7 млн - на виплати для дітей. В процесі перевірки близько 110 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном.

Основним способом подачі заявки на отримання виплати за програмою "Зимова єПідтримка" є застосунок Дія. Громадяни, які отримують пенсії чи інші соцвиплати через "Укрпошту", отримають через "Укрпошту". Але на руки гроші їм не віддадуть, їх потрібно буде витратити на певні товари та послуги.

З 10 грудня 2024 року українці також можуть подати заявку на виплату 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка" через відділення банків-партнерів.

"Тисяча Зеленського"

Програма "Зимова єПідтримка" ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Одноразова допомога в розмірі 1000 гривень надаватиметься всім українцям, зокрема дітям, які перебувають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій).

З 1 грудня можна подати заяву на отримання тисячі гривень через "Дію". Кабмін затвердив Порядок реалізації експериментального проекту в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Українці зможуть отримати тисячу гривень з державного бюджету. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року - січня 2025 року. Кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку".

Гроші можуть бути використані 31 грудня 2025 року. Тисячу гривень можна витратити на ті ж цілі, що і кошти кешбеку. Уряд визначив перелік товарів та послуг, на які можна витратити ці кошти.