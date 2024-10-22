Українці почали активніше купувати вживані авто з-за кордону: названі лідери ринку

Українці у вересні почали значно активніше купувати вживані авто. Так, за 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових машин віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Загалом, з січня по вересень 2024 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тисячі легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 40%.

Далі йдуть:

бензинові авто – 39%;

дизельні – 10%;

гібридні – 7%;

авто з ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y - 3231 од.;

Tesla Model 3 - 2885 од.;

Hyundai Kona - 1635 од.;

Nissan Rogue - 1622 од.;

Mazda CX-5 - 1598 од.;

Volkswagen Tiguan - 1429 од.;

Volkswagen Golf - 1144 од.;

Nissan Leaf - 1078 од.;

Kia Niro - 998 од.;

Audi Q5 - 966 од.

При цьому загалом серед усіх ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік становив 10,4 року.