Украинцы начали активнее покупать подержанные авто из-за рубежа: названные лидеры рынка
Украинцы в сентябре начали гораздо активнее покупать подержанные автомобили. Так, за 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тысячи ввозимых из-за рубежа подержанных легковых машин в возрасте до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".
Всего с января по сентябрь 2024 года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тысяч легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили более 28% от этого количества. Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 40%.
Дальше идут:
- бензиновые авто – 39%;
- дизельные – 10%;
- гибридные – 7%;
- авто с ГБО – 4%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y – 3231 ед.;
- Tesla Model 3 – 2885 ед.;
- Hyundai Kona – 1635 ед.;
- Nissan Rogue – 1622 ед.;
- Mazda CX-5 – 1598 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 1429 ед.;
- Volkswagen Golf – 1144 ед.;
- Nissan Leaf – 1078 ед.;
- Kia Niro – 998 ед.;
- Audi Q5 – 966 ед.
При этом среди всех ввозимых подержанных авто доля дизельных машин составляла 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 10,4 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.