Українці не платитимуть за роумінг в Європі: в уряді назвали дату

Шмигаль повідомив, що вчора Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home.

За його словами, йдеться про можливість для українців не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27-ми країн Євросоюзу.

"Очікуємо, що незабаром Рада ЄС схвалить це рішення і з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору", - сказав він.

Шмигаль заявив, що цим буде створений важливий прецедент - "досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home".

Безплатний роумінг

У червні Україна завершила виконання домашнього завдання щодо законодавчого і нормативного наближення до актів права ЄС щодо роумінгу.

Після ухвалення режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною, українці зможуть: