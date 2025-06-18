Українці не платитимуть за роумінг в Європі: в уряді назвали дату

Україна приєднається до програми ЄС, яка скасувала плату за роумінг між членами блоку. Це відбудеться з наступного року.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.
Шмигаль повідомив, що вчора Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home.
За його словами, йдеться про можливість для українців не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27-ми країн Євросоюзу.
"Очікуємо, що незабаром Рада ЄС схвалить це рішення і з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору", - сказав він.
Шмигаль заявив, що цим буде створений важливий прецедент - "досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home".
У червні Україна завершила виконання домашнього завдання щодо законодавчого і нормативного наближення до актів права ЄС щодо роумінгу.
Після ухвалення режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною, українці зможуть:
У квітні 2022 року Європейський парламент ухвалив розширення правил роумінгу, які дозволяють споживачам ЄС продовжувати дзвонити та передавати дані через кордони ЄС за тією самою вартістю, що й удома. Законодавство є частиною стратегії цифрової трансформації, одного з пріоритетів ЄС.
З моменту введення правил Roam-LikeAtHomе у червні 2017 року сотні мільйонів людей скористалися перевагами залишатися на зв'язку під час своїх подорожей Європою, сплачуючи ті ж ціни, що й удома.
Система діє на всій території Європейської економічної зони, яка охоплює всі 27 країн ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії.
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