Украинцы не будут платить за роуминг в Европе: в правительстве назвали дату

Украина присоединится к программе ЕС, которая отменила плату за роуминг между членами блока. Это произойдет со следующего года.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.
Шмыгаль сообщил, что вчера Европейская комиссия согласовала присоединение Украины к политике ЕС Roam like at Home.
По его словам, речь идет о возможности для украинцев не платить за роуминг во время телефонных звонков и пользования мобильным интернетом на территории 27-ми стран Евросоюза.
"Ожидаем, что вскоре Совет ЕС одобрит это решение и с начала 2026 года Украина станет частью единого европейского коммуникационного пространства", - сказал он.
Шмыгаль заявил, что этим будет создан важный прецедент - "до сих пор ни одна из стран за пределами Евросоюза не присоединялась к политике Roam like at Home".
В июне Украина завершила выполнение домашнего задания по законодательному и нормативному приближению к актам права ЕС по роумингу.
После принятия режима внутреннего рынка для роуминга между ЕС и Украиной, украинцы смогут:
В апреле 2022 года Европейский парламент принял расширение правил роуминга, которые позволяют потребителям ЕС продолжать звонить и передавать данные через границы ЕС по той же стоимости, что и дома. Законодательство является частью стратегии цифровой трансформации, одного из приоритетов ЕС.
С момента введения правил Roam-LikeAtHomе в июне 2017 года сотни миллионов людей воспользовались преимуществами оставаться на связи во время своих путешествий по Европе, оплачивая те же цены, что и дома.
Система действует на всей территории Европейской экономической зоны, которая охватывает все 27 стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.
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