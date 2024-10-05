Українці підтримують добудову Хмельницької атомний станції, - економіст

Атомна енергетика є і залишатиметься ключовим фактором енергетичної безпеки України. Тому українці підтримують добудову Хмельницької атомний станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook економіста Бориса Кушнірука.

За його словами, громадяни, навіть на підсвідомому рівні, визнають важливість розвитку атомної енергетики. Підтримка цієї галузі серед населення є надзвичайно високою - 78% українців вважають її розвиток.

Кушнірук наголошує, що атомна енергетика є основою для стабільного постачання електроенергії, особливо в умовах воєнної агресії, і без її функціонування країну очікують серйозні труднощі. Він також зауважує, що атомна генерація забезпечує базове навантаження в енергосистемі, тоді як інші види генерації, зокрема відновлювальні джерела, виконують допоміжну та балансуючу функції.

Економіст підтримує добудову нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, що отримало позитивні відгуки у суспільстві, і вважає, що саме атомна енергетика допоможе забезпечити стабільне і доступне енергопостачання в майбутньому.

Нагадаємо, майже 80% українців схвалюють добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

Зокрема, 41% респондентів повністю підтримують цю ініціативу, а ще 36% - скоріше позитивно її оцінюють. Проти добудови виступають 17% опитаних. Найбільше підтримують цей проєкт молодь та мешканці східних областей.

Як повідомлялось, добудова третього енергоблоку Хмельницької АЕС планується протягом трьох років, а четвертого - через рік-півтора після завершення третього.

Очікується, що обидва блоки додадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.