Украинцы поддерживают достройку Хмельницкой атомной станции, - экономист

Атомная энергетика есть и будет оставаться ключевым фактором энергетической безопасности Украины. Поэтому украинцы поддерживают достройку Хмельницкой атомной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook экономиста Бориса Кушнирука.

По его словам, граждане даже на подсознательном уровне признают важность развития атомной энергетики. Поддержка этой отрасли среди населения чрезвычайно высока - 78% украинцев считают ее развитие.

Кушнирук отмечает, что атомная энергетика является основой для стабильного снабжения электроэнергией, особенно в условиях военной агрессии, и без ее функционирования страну ожидают серьезные трудности. Он также отмечает, что атомная генерация обеспечивает базовую нагрузку в энергосистеме, тогда как другие виды генерации, в частности возобновляемые источники, выполняют вспомогательную и балансирующую функции.

Экономист поддерживает достройку новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, что получило положительные отзывы в обществе, и считает, что именно атомная энергетика поможет обеспечить стабильное и доступное энергоснабжение в будущем.

Напомним, около 80% украинцев одобряют достройку атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

В частности, 41% респондентов полностью поддерживают эту инициативу, а еще 36% - скорее положительно ее оценивают. Против достройки выступают 17% опрошенных. Наиболее поддерживают этот проект молодежь и жители восточных областей.

Как сообщалось, достройка третьего энергоблока Хмельницкой АЭС планируется в течение трех лет, а четвертого - через год-полтора после завершения третьего.

Ожидается, что оба блока добавят в энергосистему дополнительно 2,2 ГВт мощности.