Українці оцінили внесок Заходу в останні успіхи ЗСУ на фронті

З них 40% деяку перевагe надають Україні, 36% - у рівні мірі бачать внесок України та Заходу, а 5% деяку перевагу надають Заходу.

Про винятковий вплив дій України/українців говорять 10%, а про виняткову роль підтримки Заходу - 3%.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що результати важливо доносити нашим партнерам на Заході на всіх рівнях - і до політичного керівництва, і до громадськості.

"Абсолютна більшість українців бачать підтримку Заходу і вважають, що наші перемоги – це спільні перемоги України та Заходу. Тому допомога Заходу не просто акт «благодійності», а саме участь у спільних історичних звершеннях і перемогах", - сказав він.

Соціолог вважає, що українська громадськість стає все більш зрілою, хоча процес ще триває.

"Ми, з одного боку, не страждаємо на "комплекс меншовартості" (85% вважають внесок саме України/українців таким, що дорівнює внеску підтримки Заходу, або вищим). З іншого боку, ми не страждаємо і на "шапкозакидання" (лише 10% приписують успіхи винятково Україні/українцям). Потрібно поглиблювати розуміння місця України як частини Заходу та розуміння цієї війни як спільної боротьби з агресивною Росією і росіянами", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 15-22 вересня 2022 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.