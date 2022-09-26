Украинцы оценили вклад Запада в последние успехи ВСУ на фронте

Из них 40% некоторое преимущество дают Украине, 36% - в равной степени видят вклад Украины и Запада, а 5% некоторое предпочтение отдают Западу.

Об исключительном влиянии действий Украины/украинцев говорят 10%, а об исключительной роли поддержки Запада - 3% опрошенных.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что результаты важно доносить нашим партнерам на Западе на всех уровнях - и политическому руководству, и общественности.

"Абсолютное большинство украинцев видят поддержку Запада и считают, что наши победы - это общие победы Украины и Запада. Поэтому помощь Запада не просто акт "благотворительности", а именно участие в общих исторических свершениях и победах", - сказал он.

Социолог считает, что украинская общественность становится все более зрелой, хотя процесс продолжается.

"Мы, с одной стороны, не страдаем "комплексом неполноценности" (85% считают вклад именно Украины/украинцев равным вкладу поддержки Запада, или выше). С другой стороны, мы не страдаем и "шапкозакидательством" (лишь 10 % приписывают успехи исключительно Украине/украинцам). Нужно углублять понимание места Украины как части Запада и понимание этой войны как совместной борьбы с агрессивной Россией и россиянами", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 15-22 сентября 2022 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.