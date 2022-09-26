RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы оценили вклад Запада в последние успехи ВСУ на фронте

Фото: украинцев благодарны Западу за помощь в войне против агрессора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2022 года Вооруженные силы Украины добились значительных успехов, освободив значительную территорию Харьковской области. Для 80% респондентов наступление является cовместным достижением и результатом действий Украины и украинцев и поддержки Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Из них 40% некоторое преимущество дают Украине, 36% - в равной степени видят вклад Украины и Запада, а 5% некоторое предпочтение отдают Западу.

Об исключительном влиянии действий Украины/украинцев говорят 10%, а об исключительной роли поддержки Запада - 3% опрошенных.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что результаты важно доносить нашим партнерам на Западе на всех уровнях - и политическому руководству, и общественности.

"Абсолютное большинство украинцев видят поддержку Запада и считают, что наши победы - это общие победы Украины и Запада. Поэтому помощь Запада не просто акт "благотворительности", а именно участие в общих исторических свершениях и победах", - сказал он.

Социолог считает, что украинская общественность становится все более зрелой, хотя процесс продолжается.

"Мы, с одной стороны, не страдаем "комплексом неполноценности" (85% считают вклад именно Украины/украинцев равным вкладу поддержки Запада, или выше). С другой стороны, мы не страдаем и "шапкозакидательством" (лишь 10 % приписывают успехи исключительно Украине/украинцам). Нужно углублять понимание места Украины как части Запада и понимание этой войны как совместной борьбы с агрессивной Россией и россиянами", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 15-22 сентября 2022 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, в августе 2022 года только 9% украинцев считали, что война будет продолжаться менее трех месяцев. Доля оптимистов упала в три раза по сравнению с маем, когда скорейшее окончание войны прогнозировали 27% респондентов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News