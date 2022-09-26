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Українці оцінили внесок Заходу в останні успіхи ЗСУ на фронті

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Україна, Понеділок 26 вересня 2022 11:30
Українці оцінили внесок Заходу в останні успіхи ЗСУ на фронті Фото: українців вдячні Заходу за допомогу у війні проти агресора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2022 року Збройні сили України досягли значних успіхів, звільнивши значну територію Харківської області. Для 80% респондентів наступ є спільним досягненням і спільним результатом дій України та українців і підтримки Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

З них 40% деяку перевагe надають Україні, 36% - у рівні мірі бачать внесок України та Заходу, а 5% деяку перевагу надають Заходу.

Про винятковий вплив дій України/українців говорять 10%, а про виняткову роль підтримки Заходу - 3%.

Українці оцінили внесок Заходу в останні успіхи ЗСУ на фронті

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що результати важливо доносити нашим партнерам на Заході на всіх рівнях - і до політичного керівництва, і до громадськості.

"Абсолютна більшість українців бачать підтримку Заходу і вважають, що наші перемоги – це спільні перемоги України та Заходу. Тому допомога Заходу не просто акт «благодійності», а саме участь у спільних історичних звершеннях і перемогах", - сказав він.

Соціолог вважає, що українська громадськість стає все більш зрілою, хоча процес ще триває.

"Ми, з одного боку, не страждаємо на "комплекс меншовартості" (85% вважають внесок саме України/українців таким, що дорівнює внеску підтримки Заходу, або вищим). З іншого боку, ми не страждаємо і на "шапкозакидання" (лише 10% приписують успіхи винятково Україні/українцям). Потрібно поглиблювати розуміння місця України як частини Заходу та розуміння цієї війни як спільної боротьби з агресивною Росією і росіянами", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 15-22 вересня 2022 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у серпні 2022 року тільки 9% українців вважали, що війна триватиме менше, ніж три місяці. Частка оптимістів впала в три рази в порівняні з травнем, коли швидке закінчення війни прогнозували 27% респондентів.

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