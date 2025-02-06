Українці оцінили ситуацію в країні: критичність настроїв зростає

Третина респондентів (35%) зазначають, що напрямок розвитку є правильним.



Про погіршення економічної ситуації заявили 80% опитаних, 62% вважають, що політична ситуація погіршилася, близько 60% повідомили про погіршення добробуту та стану здоров’я за останній рік.



Серед основних викликів, які турбують українців, виділяються в першу чергу економічні - економічна криза (32%) та зростання цін (32%), а також безпекові - посилення обстрілів (27%).



Соціологічна група "Рейтинг" почала серію періодичних всеукраїнських соціологічних досліджень. Вони стосуються різних аспектів життя українців під час війни: загального стану справ, бачення майбутнього, сприйняття регіону, факторів гуртування й роз’єднання тощо.

У першій хвилі (20 листопада - 4 грудня 2024 року) було проведено комбіноване опитування, яке складалося з двох етапів: телефонне опитування: загальнонаціональна вибірка (2000 респондентів) + додаткові підвибірки для 9-х прифронтових і прикордонних областей (по 400 респондентів кожна). Усього - 5600 респондентів.

Похибка - не більше 2,2% для вибірки 2000 респондентів і не більше 4,9% для підвибірок 400 респондентів.

Додатково у межах першої хвилі дослідження протягом 21-28 листопада 2024 року було проведено 6 фокус-групових дискусій із постійними мешканцями прифронтових (Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Чернігівська, Сумська) та неприфронтових областей, які проживали на них до повномасштабного вторгнення.