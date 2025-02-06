Украинцы оценили ситуацию в стране: критичность настроений растет

Треть респондентов (35%) отмечают, что направление развития является правильным.



Об ухудшении экономической ситуации заявили 80% опрошенных, 62% считают, что политическая ситуация ухудшилась, около 60% сообщили об ухудшении благосостояния и состояния здоровья за последний год.



Среди основных вызовов, которые беспокоят украинцев, выделяются в первую очередь экономические - экономический кризис (32%) и рост цен (32%), а также безопасность - усиление обстрелов (27%).



Социологическая группа "Рейтинг" начала серию периодических всеукраинских социологических исследований. Они касаются различных аспектов жизни украинцев во время войны: общего состояния дел, видения будущего, восприятия региона, факторов сплочения и разъединения и т.д.

В первой волне (20 ноября - 4 декабря 2024 года) был проведен комбинированный опрос, который состоял из двух этапов: телефонный опрос: общенациональная выборка (2000 респондентов) + дополнительные подвыборки для 9-х прифронтовых и приграничных областей (по 400 респондентов каждая). Всего - 5600 респондентов.

Погрешность - не более 2,2% для выборки 2000 респондентов и не более 4,9% для подвыборок 400 респондентов.

Дополнительно в рамках первой волны исследования в течение 21-28 ноября 2024 года было проведено 6 фокус-групповых дискуссий с постоянными жителями прифронтовых (Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Черниговская, Сумская) и неприфронтовых областей, которые проживали на них до полномасштабного вторжения.