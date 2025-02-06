Соціологи зафіксували зміни в настроях українців щодо війни

Більшість респондентів (69%) продовжують вірити у здатність України відбити напад Росії. Однак люди все частіше заявляють про втому від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Віра в перемогу України за останній рік суттєво не змінилися, у 24% опитаних вона збільшилася, у 23% зменшилася, у 49% - не змінилися.



Результати якісного дослідження

Як зазначають соціологи, перспективи розв’язання війни виглядають досить розмитими та невизначеними, люди перебувають в постійній напрузі. Незалежно від віку, статі та регіону, респонденти втомилися, відчувається багато апатії. Визнають, що бойове піднесення, яке виникло на початку війни, наразі дещо згасло.

"В цілому варто говорити не так про віру в перемогу, як про бажання віри в перемогу. Все частіше звучить наратив про якомога швидше закінчення війни у будь-який спосіб. Саме визначення перемоги також зазнало змін – тепер це вже не про повернення до кордонів 1991 року, а скоріше про закінчення гострої фази війни та припинення просування ворога вглиб країни", - заявили автори дослідження.

Соціологічна група "Рейтинг" почала серію періодичних всеукраїнських соціологічних досліджень. Вони стосуються різних аспектів життя українців під час війни: загального стану справ, бачення майбутнього, сприйняття регіону, факторів гуртування й роз’єднання тощо.

У першій хвилі (20 листопада - 4 грудня 2024 року) було проведено комбіноване опитування, яке складалося з двох етапів: телефонне опитування: загальнонаціональна вибірка (2000 респондентів) + додаткові підвибірки для 9-х прифронтових і прикордонних областей (по 400 респондентів кожна). Усього – 5600 респондентів.

Похибка - не більше 2,2% для вибірки 2000 респондентів і не більше 4,9% для підвибірок 400 респондентів.

Додатково у межах першої хвилі дослідження протягом 21-28 листопада 2024 року було проведено 6 фокус-групових дискусій із постійними мешканцями прифронтових (Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Чернігівська, Сумська) та неприфронтових областей, які проживали на них до повномасштабного вторгнення.