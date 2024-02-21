Українці оцінили рівень свого добробуту: які покупки можуть дозволити

У порівнянні з даними до початку війни самооцінка громадян суттєво не змінилася.

При цьому 11% заявляють, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (до війни - 9%).

Частка тих, хто відповідає, що їм вистачає коштів лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей, становить 38%.

Ще 40% заявили, що у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі.

Крім того, сказали "живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)" ще 8%.

Заявили "можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо", 0,7% опитаних.

Відповідаючи на запитання: "Як змінилися доходи вашої сім’ї після 24 лютого 2022 року?", 25% респондентів виповідають, що вони значно зменшилися, 33% - дещо зменшилися, 32% - що вони не змінилися, лише 4% - що вони дещо збільшилися, і лише 0,7% - що вони значно збільшилися.

Порівняно з серпнем 2023 року зросла частка респондентів, які основним джерелом засобів існування називають постійну роботу (з 41% до 48%) і знизилися частка тих, хто називає тимчасову роботу (з 9% до 5%) та матеріальну допомогу з різних джерел (з 5% до 2%).

Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.