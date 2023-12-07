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НБУ назвав головне джерело зростання реальних доходів українців

Україна, Четвер 07 грудня 2023 15:33
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НБУ назвав головне джерело зростання реальних доходів українців Фото: Доходи українців зростають завдяки бюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Непрямі показники оцінки доходів населення України свідчать про їхнє зростання в реальному вимірі (з урахуванням інфляції).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (грудень 2023 року).

"Бюджетні виплати залишалися основним джерелом зростання доходів домогосподарств", - йдеться в огляді.

НБУ назвав головне джерело зростання реальних доходів українців

НБУ вирисовує для оцінки доходів такі дані: середня пенсія, показник середньої заробітної плати, який обліковується для розрахунку пенсії (дані ПФУ), єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору.

Водночас, за непрямими даними, надалі зростали зарплати й у приватному секторі, зазначили в НБУ.

Зарплата в Україні

За останніми даними ПФУ, показник середньої заробітної плати, який обліковується для розрахунку пенсії, за третій квартал 2023 року впав майже на 1500 гривень до 14 518 гривень у вересні.

За даними Держстату, середня зарплата у II кварталі 2023 року становила 17 176 гривень, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За прогнозом уряду, у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1%.

У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%.

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