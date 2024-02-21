Украинцы оценили уровень своего благосостояния: какие покупки могут позволить

По сравнению с данными до начала войны, самооценка граждан существенно не изменилась.

При этом 11% заявляют, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (до войны – 9%).

Доля тех, кто отвечает, что им хватает средств только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей, составляет 38%.

Еще 40% заявили, что в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения.

Кроме того, сказали "живем обеспечено, но совершить некоторые покупки мы пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т.д.)" еще 8%.

Заявили "можем себе позволить приобрести практически все, что хотим", 0,7% опрошенных.

Отвечая на вопрос: "Как изменились доходы вашей семьи после 24 февраля 2022 года?", 25% респондентов говорят, что они значительно уменьшились, 33% - несколько уменьшились, 32% - что они не изменились, только 4% - что они несколько увеличились, и только 0,7% - они значительно увеличились.

По сравнению с августом 2023 года возросла доля респондентов, которые основным источником средств существования называют постоянную работу (с 41% до 48%) и снизились доля тех, кто называет временную работу (с 9% до 5%) и материальную помощь из разных источников (с 5% до 2%).

Опрос был проведен Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024 года среди 2000 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.