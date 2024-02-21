RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы оценили уровень своего благосостояния: какие покупки могут позволить

Фото: украинцы оценили уровень благосостояния (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В январе 2024 года 32% украинцев оценивали уровень благосостояния собственной семьи как плохой, 52% - как не плохой и не хороший, 12,5% - как хороший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

По сравнению с данными до начала войны, самооценка граждан существенно не изменилась.

При этом 11% заявляют, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (до войны – 9%).

Доля тех, кто отвечает, что им хватает средств только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей, составляет 38%.

Еще 40% заявили, что в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения.

Кроме того, сказали "живем обеспечено, но совершить некоторые покупки мы пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т.д.)" еще 8%.

Заявили "можем себе позволить приобрести практически все, что хотим", 0,7% опрошенных.

Отвечая на вопрос: "Как изменились доходы вашей семьи после 24 февраля 2022 года?", 25% респондентов говорят, что они значительно уменьшились, 33% - несколько уменьшились, 32% - что они не изменились, только 4% - что они несколько увеличились, и только 0,7% - они значительно увеличились.

По сравнению с августом 2023 года возросла доля респондентов, которые основным источником средств существования называют постоянную работу (с 41% до 48%) и снизились доля тех, кто называет временную работу (с 9% до 5%) и материальную помощь из разных источников (с 5% до 2%).

Опрос был проведен Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024 года среди 2000 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

 

Напомним, косвенные показатели оценки доходов населения Украины свидетельствуют об их росте в реальном измерении (с учетом инфляции) в 2023 году. По данным НБУ, бюджетные выплаты оставались основным источником роста доходов домохозяйств.

Читайте РБК-Украина в Google News