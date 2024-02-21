ua en ru
Ср, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці оцінили рівень свого добробуту: які покупки можуть дозволити

Україна, Середа 21 лютого 2024 15:33
UA EN RU
Українці оцінили рівень свого добробуту: які покупки можуть дозволити Фото: українці оцінили рівень добробуту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2024 року 32% українців оцінювали рівень доброту власної родини як поганий, 52% ˗ як не поганий і не добрий, 12,5% ˗ як добрий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

У порівнянні з даними до початку війни самооцінка громадян суттєво не змінилася.

Українці оцінили рівень свого добробуту: які покупки можуть дозволити

При цьому 11% заявляють, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (до війни - 9%).

Частка тих, хто відповідає, що їм вистачає коштів лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей, становить 38%.

Ще 40% заявили, що у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі.

Крім того, сказали "живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)" ще 8%.

Заявили "можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо", 0,7% опитаних.

Українці оцінили рівень свого добробуту: які покупки можуть дозволити

Відповідаючи на запитання: "Як змінилися доходи вашої сім’ї після 24 лютого 2022 року?", 25% респондентів виповідають, що вони значно зменшилися, 33% - дещо зменшилися, 32% - що вони не змінилися, лише 4% - що вони дещо збільшилися, і лише 0,7% - що вони значно збільшилися.

Українці оцінили рівень свого добробуту: які покупки можуть дозволити

Порівняно з серпнем 2023 року зросла частка респондентів, які основним джерелом засобів існування називають постійну роботу (з 41% до 48%) і знизилися частка тих, хто називає тимчасову роботу (з 9% до 5%) та матеріальну допомогу з різних джерел (з 5% до 2%).

Українці оцінили рівень свого добробуту: які покупки можуть дозволити

Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, непрямі показники оцінки доходів населення України свідчать про їхнє зростання в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) у 2023 році. За даними НБУ, бюджетні виплати залишалися основним джерелом зростання доходів домогосподарств.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
"У них немає сил". Буданов розповів, як може зміниться ситуація на фронті після Авдіївки
"У них немає сил". Буданов розповів, як може зміниться ситуація на фронті після Авдіївки
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"