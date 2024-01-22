Українці отримали небезпечні листи нібито від ДСНС із закликом до "евакуації" (фото)

У чому полягає брехня

Повідомляється, що нібито Державна служба України з надзвичайних ситуацій надсилає посилання на завантаження електронного плану евакуації мешканців через те, що 1 блок Хмельницької АЕС уражений ворожим авіаударом.

"Листи з таким текстом надходять на електронні пошти українців", - йдеться в заяві.

Фото: Приклад повідомлення (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спростування

У ДСНС офіційно повідомили, що це робота кібершахраїв.

Служба не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно. Людей закликали довіряти тільки перевіреним джерелам і пам'ятати, що вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.

Інші подібні випадки

Нещодавно правоохоронці в Україні зафіксували фішингові розсилки електронних листів нібито від імені СБУ. У такий спосіб росіяни можуть намагатися шпигувати.

Розсилка спрямована переважно на органи державної влади. На перший погляд, ці листи здаються правдоподібними, однак насправді вони не мають жодного стосунку до СБУ.

Ці листи містять шкідливі файли та додатки, які під час запуску завантажують на комп'ютер користувача шкідливе програмне забезпечення, щоб збирати конфіденційні дані.