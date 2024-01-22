Украинцы получили опасные письма якобы от ГСЧС с призывом к "эвакуации" (фото)

В чем заключается ложь

Сообщается, что якобы Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям присылает ссылки на загрузку электронного плана эвакуации жителей из-за того, что 1 блок Хмельницкой АЭС поражен вражеским авиаударом.

"Письма с таким текстом поступают на электронные почты украинцев", - говорится в заявлении.

Фото: Пример сообщения (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Опровержение

В ГСЧС официально сообщили, что это работа кибермошенников.

Служба не осуществляла рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно. Людей призвали доверять только проверенным источникам и помнить, что вся актуальная информация всегда размещается на официальном сайте и страницах ГСЧС в социальных сетях.

Другие подобные случаи

Недавно правоохранители в Украине зафиксировали фишинговые рассылки электронных писем якобы от имени СБУ. Таким образом, россияне могут пытаться шпионить.

Рассылка направлена преимущественно на органы государственной власти. На первый взгляд, эти письма кажутся правдоподобными, однако на самом деле они не имеют никакого отношения к СБУ.

Эти письма содержат вредоносные файлы и приложения, которые при запуске загружают на компьютер пользователя вредоносное программное обеспечение, чтобы собирать конфиденциальные данные.