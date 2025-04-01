Українці остаточно втратили надію на справедливий мир за Трампа

Ще 15% респондентів розраховують скоріше справедливий мир, хоча з виконанням деяких поступок Росії.

Вважають, що мир буде почасти справедливий, почасти - ні, 21% українців.

На скоріше несправедливий мир, хоча з виконанням деяких вимог України, розраховують 32% українців.

Про зовсім несправедливий мир говорять 22% українців.

Зміна ставлення до намірів Трампа

У грудні 2024 року 31% вважали, що при Трампі Україна може розраховувати на скоріше чи зовсім несправедливий мир.. У період 14 лютого - 4 березня 2025 року частка тих, хто говорить про скоріше чи зовсім несправедливий мир, зросла до 58%. У період 12-22 березня 2025 року їх стало лише трохи менше і все одно більшість висловлюють критичні міркування – 55%.

"Якщо у грудні 2024 року українці мали обережні та навіть стримано оптимістичні оцінки, то вже з лютого 2025 року ми бачимо їх значне погіршення", - зазначають соціологи.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 12-22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.