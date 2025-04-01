Украинцы окончательно потеряли надежду на справедливый мир при Трампе

Еще 15% респондентов рассчитывают скорее справедливый мир, хотя с выполнением некоторых уступок России.

Считают, что мир будет отчасти справедливый, отчасти - нет, 21% украинцев.

На скорее несправедливый мир, хотя с выполнением некоторых требований Украины, рассчитывают 32% украинцев.

О совсем несправедливом мире говорят 22% украинцев.

Изменение отношения к намерениям Трампа

В декабре 2024 года 31% считали, что при Трампе Украина может рассчитывать на скорее или совсем несправедливый мир. В период 14 февраля - 4 марта 2025 года доля тех, кто говорит о скорее или совсем несправедливом мире, выросла до 58%. В период 12-22 марта 2025 года их стало лишь немного меньше и все равно большинство высказывают критические соображения - 55%.

"Если в декабре 2024 года украинцы имели осторожные и даже сдержанно оптимистичные оценки, то уже с февраля 2025 года мы видим их значительное ухудшение", - отмечают социологи.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос в течение 12-22 марта 2025 года среди 1326 респондентов.